Fragilisé, Wayne Rooney rentre au pays

Mercredi, l'Olympique de Marseille a explosé D.C. United, franchise de Washington en Major League Soccer (MLS), sur le score de 8-1. L'absence de Wayne Rooney, superstar de DCU, a certainement aidé la formation de Ligue 1 à obtenir ce succès fleuve en match amical.

L'Anglais de 33 ans, ancien attaquant vedette d'Everton et de Manchester United, a en effet quitté ses coéquipiers en cours de saison (celle de MLS se dispute de mars à octobre, voire novembre) pour rentrer en Angleterre. «C'est le moment de lui offrir un break mental et physique, a déclaré son coach Ben Olsen. Il y a des signes d'usure, des petites chicanes». Voilà donc Rooney en congé exceptionnel.

Selon plusieurs médias anglais, ce retour au pays aurait aussi été exigé par le mal-être de son épouse Coleen, déjà repartie au Royaume-Uni, plusieurs mois avant la fin de la saison. Il se raconte que la mère de famille de 33 ans aurait eu beaucoup de peine à se faire à la vie américaine et souffrait du mal du pays. Elle souhaiterait aussi que leurs quatre enfants, Kai (9 ans) Klay (6 ans) Kit (3 ans) et Cass (17 mois), bénéficient de davantage de stabilité.

Les excuses de l'ex-call girl

La famille se retrouve dans un contexte un peu particulier. Voici quelques jours, une ex-prostituée, Helen Wood, avait fait ses excuses publiques à Mme Rooney, pour avoir couché avec son mari et une autre call girl en 2010. «Avant je me disais que c'était son problème si elle voulait continuer à se coltiner un mec qui la trompe. Mais avec un peu plus d'expérience, je me dis qu'il s'agit juste d'une mère qui a envie d'être avec sa famille», a déclaré Wood, qui vient de publier son autobiographie dans laquelle elle raconte que deux autres joueurs de Manchester United à l'époque avaient aussi participé à ces ébats.

Mais les Rooney semblent vouloir tirer un trait sur toute cette histoire, bien que le joueur ait été surpris en février dernier dans la voiture d'une serveuse de bar. Sur leurs réseaux sociaux, ils ont récemment publié des images les montrant très unis. Coleen a partagé une photo d'elle en pleine relaxation à la maison aux côtés de son footballeur de mari. Ce dernier a quant à lui pris la pose avec ses deux fils, après avoir enfilé tous les trois des maillots offerts par Everton, leur club de cœur.

Good to be home for a few days. Thanks @Everton for our new shirts pic.twitter.com/3l22XbSzH9— Wayne Rooney (@WayneRooney) July 23, 2019

