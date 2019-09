Marine Le Pen est un cœur à prendre

Ils formaient l'un des couples les plus en vue de la politique française: Marine Le Pen et Louis Aliot ont rompu. C'est le député qui l'a lui-même confirmé à L'Opinion, mercredi. «Cela arrive à un mariage sur deux. Il y a encore beaucoup d'affectif entre nous. Politiquement, nous restons sur la même ligne», a confié Aliot, qui en vérité n'était pas marié avec Le Pen.

En couple depuis 2009, les deux pontes du Rassemblement national (RN) avaient toujours fait en sorte de distinguer leur vie amoureuse de la politique. Ils ont d'ailleurs été élus chacun à un bout de la France: Le Pen à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et Aliot dans le sud-ouest de la France. Louis Aliot était sorti de l'ombre en 2011, lorsqu'il avait accédé à la vice-présidence du parti.

Les deux ex-conjoints n'ont pas annoncé officiellement la fin de leur relation, mais ils s'étaient clairement éloignés l'un de l'autre depuis quelques mois. Aliot et Le Pen ont, par exemple, passé leurs vacances d'été à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre. «J'ai toujours été en soutien. Je suis et je resterai toujours mariniste», assure le député. Son ex, elle, ne s'est pas encore exprimée.

(L'essentiel/joc)