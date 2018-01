Ivre, Nainggolan se lâche sur Instagram

Le milieu international belge de l'AS Roma, Radja Nainggolan, a dérapé sur les réseaux sociaux lors du Nouvel An. Visiblement ivre, le Belge s'est filmé une bonne partie de la soirée sur Instagram en « live » (direct).

On le voit boire, fumer mais aussi jouer au paddle au beau milieu de la nuit. Une nuit mouvementée qui n'a pas été du goût de la Roma, qui l'a convoqué pour avoir des explications.

Le milieu de terrain s'est d'ores et déjà excusé depuis. « Je suis désolé pour ce qui est arrivé cette nuit-là. J'aime être avec mes amis et célébrer le Nouvel An, mais j'ai été trop loin », a-t-il déclaré.

