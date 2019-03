Travis Scott nie avoir trompé Kylie Jenner

Travis Scott a fait l'objet d'une rumeur virale après avoir annulé son concert de jeudi à Buffalo et être resté chez lui à Los Angeles. «Buffalo, je suis désolé de ne pas pouvoir jouer ce soir, a écrit le rappeur sur Twitter. J'ai attrapé froid et ça craint! Le concert est reporté au 10 mars et tous les tickets restent valables. À bientôt.»

Peu après la publication de ce tweet, TMZ a publié une histoire affirmant que Travis Scott n'était absolument pas malade mais qu'il avait eu une violente dispute avec Kylie Jenner, dispute survenue parce qu'il aurait trompé cette dernière.

Dans la foulée, le rappeur a nié catégoriquement ces allégations et engagé le journal à le faire savoir. «Travis Scott a nié avec véhémence avoir trompé Kylie Jenner, peut-on lire sur TMZ. Ce n'est pas vrai. Il ne l'a pas trompée. Il a annulé son concert parce qu'il était malade.»

Un scandale bien malvenu quand on sait que le clan Kardashian traverse actuellement la difficile séparation de Khloe Kardashian et Tristan Thompson. Une séparation qui survient, justement, parce que le joueur de basketball a trompé la mère de sa fille avec Jordyn Woods qui se trouve être la meilleure amie de Kylie Jenner.

