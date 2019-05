Sa fille serait décédée suite à une overdose

Selon TMZ, la fille de Shawn Crahan serait morte d'une overdose. Après avoir reçu un appel d'urgence, la police et les pompiers sont intervenus dans une propriété à Los Angeles dans la soirée du 18 mai 2019. C'est là qu'ils ont trouvé la jeune femme de 22 ans inanimée au sol. Après plusieurs tentatives de réanimation sans succès, son décès a été constaté sur place. «Des outils destinés à s'administrer de la drogue» ont été découverts sur les lieux, rapporte le site américain. L'enquête suit son cours. Ironie du sort: quelques jours avant sa disparition, Gabrielle célébrait ses cinq mois d'abstinence. Elle avait posté sur Instagram la photo du jeton qu'elle avait reçu de l'association des alcooliques anonymes célébrant cette étape...

De son côté, le père de la défunte a exprimé sa détresse sur les réseaux sociaux. «C'est le coeur brisé et avec la plus grande des douleurs que je dois vous informer que ma plus jeune fille, Gabrielle, est décédée», avait écrit l'Américain de 49 ans au lendemain du drame. L'enterrement de Gabrielle aura lieu dimanche 26 mai 2019, dans l'Iowa, d'où sa famille est originaire.

(L'essentiel/lja)