Le prince William en colère contre Meghan Markle

Alors que la presse et les fans de la monarchie ont cru voir un signe de réconciliation au moment où ils ont aperçu Kate, William et Harry discuter lors des funérailles du prince Philip, les querelles seraient loin d'être closes au sein de la famille royale britannique.

Si on pense que l'interview de Meghan Markle et du prince Harry a marqué le début des hostilités, les conflits internes ne datent en fait pas d'hier, révèle Dan Wootton, journaliste au Daily Mail. Le prince William serait en effet en colère contre sa belle-sœur depuis plus d'un an. Selon une source du palais, le duc de Cambridge a eu très vite des doutes sur le couple Harry-Meghan. Il a même demandé à son frère de ralentir la cadence, ce qui a entraîné des tensions entre les fils de Diana et Charles.

«Il ne pouvait plus cacher ses véritables sentiments»

Quand Meghan est finalement entrée dans la famille royale, le prince William s'est interrogé sur les réelles motivations de l'ancienne actrice. «Il s'inquiétait du fait qu'elle semblait parfois plus préoccupée par sa progression ou son profil personnel que par les objectifs plus larges de la famille royale, a précisé une autre source du palais. Mais il a gardé ses réserves pour lui».

Après le Megxit, tout a changé. «Il ne pouvait plus cacher ses véritables sentiments car il avait l'impression qu'elle avait publiquement tenté de manquer de respect à sa famille et à la Reine». Après le départ du duc et de la duchesse de Sussex, des langues se sont déliées quant à certains comportements de Meghan avec le personnel de Kate, ce qui aurait provoqué une dispute entre les deux femmes.

«William ne peut tolérer la façon dont Meghan a traité sa femme»

D'après le Daily Mail, toujours, après le départ de Meghan et Harry, William aurait soutenu la décision, approuvée par la Reine, d'interdire à Meghan d'emprunter des objets de la collection royale, notamment des diadèmes et des bijoux portés autrefois par sa mère, la princesse Diana.

«Son interview avec Oprah, dans laquelle elle critique Kate Middleton et accuse la famille royale de racisme» n'aurait fait qu'empirer la situation, note le média. Selon une autre source du palais, «William ne peut tolérer la façon dont Meghan a traité sa femme. Kate a essayé de l'aider à comprendre les responsabilités de la vie royale, mais ses efforts ont été constamment mal interprétés». Pour le duc de Cambridge, nommer Kate dans l'interview face à Oprah comme celle qui l'a fait pleurer, a été la goutte qui a fait déborder le vase.

William et Meghan pourront-ils se réconcilier un jour? Le média britannique a rappelé le sort de Wallis Simpson, qui fut l'épouse américaine du prince Edouard, duc de Windsor, qui a renoncé au trône pour l'épouser. La reine mère Elizabeth Bowes-Lyon n'a jamais pardonné à Wallis le rôle qu'elle a joué dans cette abdication. La relation entre William et sa belle-sœur prendra-t-elle la même direction? Kensington Royal n'a pas souhaité commenter les informations du Daily Mail.

