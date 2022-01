«Ne me souhaitez pas bonne année» demande Gims

Gims pousse un coup de gueule contre les personnes qui lui souhaitent « Bonne année ».



Il ne veut plus en entendre parler et fait un rappel à tous les musulmans. pic.twitter.com/LL2rr4jX2g — Generasonrap (@generasonrap) January 1, 2022

Ne souhaitez pas «bonne année» à Gims. La requête émane de l'artiste français lui-même qui a posté une vidéo controversée sur les réseaux sociaux. Le chanteur à succès met en avant sa foi islamique expliquant en filigrane qu'il ne fête pas la nouvelle année, et que les personnes de confession musulmane ne devraient pas célébrer les fêtes du calendrier chrétien.

«S'il vous plaît, laissez-moi avec ça. Je n'y ai jamais répondu, mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années en janvier et en février. Surtout les musulmans, on a la même conviction. On ne fête pas ça [...] Venez on se concentre sur nos trucs à nous. Ce n'est pas méchant, mais restons forts sur nos valeurs. Ceux qui font Thanksgiving ne font pas l'Aïd. Noël et tout ça on respecte, mais ce ne sont pas nos fêtes», estime-t-il.

«Taliban le jour, débauché la nuit»

L'auteur et interprète de «Bella» prévient aussi qu'il n'apprécie pas qu'on lui souhaite son anniversaire: «Je souffre avec ça. C'est un pas de plus vers la mort. Donc on se réjouit de quoi?».

La publication de Gims a en tout cas provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, des personnalités politiques françaises et militants de la laïcité n'hésitant pas à critiquer son point de vue. «Peux-tu laisser la religion là où elle est?», invoque le policier français Abdoulaye Kanté. «Taliban le jour, débauché la nuit, tel est le destin de Gims», ironise pour sa part Amine El-Khatmi, président du Printemps républicain.

L'hypocrisie en ce début d'année 2022...Cher #GIMS peux-tu laisser la religion la où elle est et arrêter ces injonctions envers ceux qui te voient comme un facteur d'identification. Certains messages de cet acabit sont futiles et inutiles. https://t.co/JIyQJtu8vG — Abdoulaye Kanté (@AbdoulayeK3) January 1, 2022

Ça affiche des femmes à poil et de l’alcool dans les clips mais ça s’insurge qu’on lui souhaite bonne année au nom de la religion. Taliban le jour, débauché la nuit, tel est le destin de @GIMS ???? https://t.co/KunUHzPdV6 — Amine El-Khatmi (@Aminelkhatmi) January 1, 2022

Converti à l'islam, le chanteur de 35 ans vit entre la France et le Maroc. Il sera en concert à la Rockhal, à Esch-Belval, le 10 février prochain.

