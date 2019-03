«La tête a été coupée et collée» avec photoshop

La sœur de Kim devrait peut-être reconsidérer les capacités de la personne chargée d’éditer ses photos sur les réseaux sociaux. Kourtney Kardashian, 39 ans, a publié lundi un cliché sur Instagram qui la montre nue dans un bain moussant. En légende, elle a écrit: «Aimez-vous aussi profondément que vous les aimez.»

Certains internautes saluent l’initiative de Kourtney de croupir nue dans l’eau, et d’autres ont relevé les erreurs de retouche photo, à savoir: son visage sans ombre, un téton à la place du pouce et une jambe gauche drôlement irrégulière. Éviter de regarder cette photo trop longtemps, ça donne mal à la tête. Vous aurez l’impression que son visage, disproportionné, a été «coupé et collé sur un autre corps», fait remarquer une internaute. «C'est vraiment horrible», écrit une autre abonnée.

Une autre personne commente, non sans ironie: «Chère Madame, est-ce que la jambe d’un enfant est coincée sous votre corps? Enlevez-vous avant qu’il ne se noie.» «Tes amis te diront que cette photo est parfaite. Tes vrais amis te diront de trouver un nouveau responsable de la photo», écrit une autre. Ce cliché fait partie de la promotion de Kourtney pour sa marque Poosh qui sortira bientôt et dont on ne sait pas grand-chose pour le moment, si ce n’est qu'elle a un lien avec la salle de bains.

(L'essentiel)