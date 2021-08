Nicki Minaj et son mari poursuivis pour harcèlement

Jennifer Hough refuse de se taire. Cette Américaine de 43 ans a porté plainte contre Nicki Minaj et son époux, qu’elle accuse de la menacer et de la harceler. Dans les documents déposés devant la justice et auxquels TMZ a eu accès, Jennifer Hough explique que le couple veut l’empêcher d’évoquer la tentative de viol dont elle a été victime de la part du mari de la rappeuse, Kenneth Petty, en 1995.

À l’époque, Petty, reconnu coupable, avait passé 4 ans et demi en prison et aurait dû s’inscrire au fichier des délinquants sexuels. Selon la plaignante, c’est au moment de l’arrestation de l’époux de Nicki, en 2020, pour s’être soustrait à cette obligation, que le harcèlement a commencé. Elle affirme que la rappeuse de 38 ans, maman depuis le 30 septembre 2020, l’a contactée pour lui offrir un voyage à Los Angeles avec sa famille si elle retirait ses accusations de 1995 contre Kenneth Petty. Son refus a provoqué des appels incessants et des visites à son domicile et à celui de ses proches.

Jennifer Hough s’est ensuite vu offrir 500’000 dollars en échange d’une déclaration dans laquelle elle disait ne pas avoir subi de tentative de viol, et a de nouveau décliné. Minaj, qui a perdu son papa récemment, lui a alors envoyé ses avocats pour faire pression et l’Américaine a pris peur, au point de déménager. Assurant craindre encore pour sa sécurité, elle poursuit le couple pour lui avoir intentionnellement causé de la détresse émotionnelle ainsi que pour harcèlement et intimidation.

(L'essentiel/jfa)