Jessica Simpson demande de l'aide sur Instagram

«Des remèdes?! Au secours!!!!!!», a écrit sur Instagram la future maman Jessica Simpson en publiant une photo de son pied gauche gonflé par un oedème. L'actrice texane, vue notamment dans le film «Shérif, fais-moi peur», n'a pas attendu longtemps pour recevoir une multitude de conseils de ses fans: «Portez des bas de compression», «Dormez sur le côté gauche», «Passez vos jambes sous de l'eau fraîche» ou encore «Reposez-vous les jambes surélevées».

Depuis septembre 2018, celle qui est également chanteuse n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux et sur les plateaux TV, souvent avec humour, son quotidien de femme enceinte. Elle a par exemple confié casser régulièrement les pieds de son mari pour qu'il lui trouve des petits pains à la cannelle, des ours de gomme ou encore des bonbons acidulé au gout de cerise. Jessica Simpson, 38 ans, a aussi raconté avoir «un peu traumatisé» ses enfants de 5 et 6 ans en répondant «honnêtement» à leur question de «comment sortent les bébés?».

Parmi les anecdotes croustillantes, elle a également révélé qu'elle ne savait pas trop comment ce bébé avait pu être conçu étant donné qu'elle et son mari n'avait pas été particulièrement actifs dans leur chambre à coucher. «C'est sûrement un bébé miracle», s'est-elle réjouie en précisant que «l'arrivée imminente de cette petite fille est une précieuse bénédiction de la vie».

(L'essentiel/jde)