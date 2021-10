Elle a «failli mourir» lors de son accouchement

L’actrice de 49 ans s’est exprimée dans le podcast «Armchair Expert» au sujet de ses deux grossesses. «J’ai eu deux césariennes», a-t-elle annoncé et a abordé l’impact que sa cicatrice laissée par l’accouchement a eu dans l’acceptation d’elle-même et de son nouveau corps. «Dieu merci, il n’y avait pas Instagram quand j’ai eu des bébés. Maintenant, on voit souvent quelqu’un poser et qui semble vouloir dire «Oh je viens d’accoucher il y a deux semaines et j’ai déjà un ventre complètement plat», et je suis confuse, car, wow, ce n’est pas à quoi je ressemblais...»

«Je pense que les femmes ont vraiment besoin d'être amies les unes avec les autres. Tous ces jugements autour de la façon dont vous avez un bébé, si vous allaitez, si vous ne le faites pas, si vous allez continuer à travailler, ou non, c’est trop. Devinez quoi, peu importe ce que vous faites, c'est OK», a continué l’actrice, pour qui ces critiques font peser des attentes irréalistes sur les jeunes mères.

Gwyneth Paltrow a également révélé avoir «failli mourir» lors de son premier accouchement, il y a 17 ans, en donnant naissance à sa fille Apple.

(L'essentiel)