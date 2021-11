Alix s’est nourrie dans les poubelles

Si plus de 2 millions d’abonnés suivent son fastueux train de vie sur Instagram, Alix Desmoineaux n’a pas toujours connu le luxe. Avant d’être révélée dans la 4e saison de «La villa des cœurs brisés», en 2018, la Française de 28 ans, qui vit désormais en Espagne, a vraiment galéré. «Avec mon premier copain, on a eu une situation assez compliquée. On n’avait pas trop les moyens. On ne mangeait pas toujours comme on voulait. On vivait avec un frigo vide», a-t-elle confié au blogueur Jeremstar dans une vidéo sur YouTube, dimanche 14 novembre.

Pour le coup, afin de se remplir l’estomac, Alix, qui habitait dans une zone commerciale où elle faisait ses courses dans les supermarchés du coin, avait trouvé une solution radicale. «À un moment donné, j’ai été obligée de considérer les bennes à ordures. La première fois que je suis rentrée dans une benne, comme je travaillais à l’usine, j’avais pris mes chaussures de sécu. Je me suis dit: «On ne sait jamais si je vais rentrer dans des trucs moisis.» C’est étonnant, mais on trouve énormément de choses dans les poubelles d’un supermarché. Ça fait carrément peur.»

L’influenceuse, qui a sorti son premier livre «Glow up», où elle raconte son parcours, n’a pas honte de cette période difficile. En revanche elle regrette amèrement d’avoir participé à plusieurs émissions de téléréalité. Et cela même si cela lui a permis de devenir célèbre. «C’est une épreuve dont même les plus forts n’en ressortent pas indemnes», peut-on lire dans son bouquin. Ces programmes, qui rencontrent un grand succès auprès des jeunes, véhiculent de mauvaises choses, à ses yeux. «Ils font l’apologie de la tromperie, c’est malsain», a dénoncé l’ex de Benjamin Samat.

(L'essentiel/lja)