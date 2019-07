Ariana a trop bu pour oublier la mort de son ex

Ariana Grande a peu de souvenirs des mois qui ont suivi la mort tragique de son ex-petit ami, Mac Miller, et de sa séparation de son fiancé Pete Davidson. La chanteuse a confié à Vogue s'être plongée dans l'alcool.

Ariana Grande s'est tournée vers l'alcool pour gérer la mort de son ex, Mac Miller. En septembre dernier, la chanteuse de «No Tears Left to Cry» a été anéantie, en apprenant la disparition du rappeur suite à une overdose, à peine quatre mois après leur séparation.

Elle s'était déjà remise en couple avec Pete Davidson, mais leur relation amoureuse n'a pas résisté alors qu'elle s'efforçait de faire son deuil. Ils ont rompu leurs fiançailles en octobre.

Guérir en musique

La star américaine a alors compris qu'elle devait rester seule quelque temps après des années à passer d'une relation à l'autre. «Si je suis tout à fait honnête, je ne me souviens pas de ces mois de ma vie parce que j'étais: a/ tellement saoule et b/ tellement triste», a-t-elle déclaré à Vogue.

Ariana opens up about her relationship with Mac Miller in her interview with Vogue : “By no means was what we had perfect, but, like, fuck. He was the best person ever, and he didn’t deserve the demons he had.” https://t.co/ExgU4db0lr pic.twitter.com/He20aWUvfu— Ariana Grande Today (@ArianaToday) July 9, 2019

Elle s'est aussi mise à la musique pour l'aider à guérir, et a sorti Thank U, Next six mois après son album de 2018, Sweetener. «Je ne me souviens pas vraiment comment ça a commencé ou comment ça a fini, ou comment tout à coup il y avait dix chansons sur le tableau, a-t-elle ajouté. Je pense que c'est le premier album et aussi la première année de ma vie où je comprends que je ne peux plus remettre à plus tard le fait de passer du temps avec moi-même, juste comme je suis. J'ai été en couple toute ma vie d'adulte. J'ai toujours eu quelqu'un à qui dire bonne nuit».

«Il ne méritait pas ses démons»

Partir en tournée l'a également aidée à aller mieux et à se connecter à ses fans, mais elle a avoué que chanter ses tubes qui se sont inspirés de Mac Miller restait difficile. «Il est difficile de chanter des chansons qui traitent de blessures si fraîches, a-t-elle expliqué. C'est fun, c'est de la musique pop, et je n'essaie pas de faire en sorte que ça sonne comme si ce n'était pas le cas, mais ces chansons (de Thank U, Next) pour moi, c'est vraiment du lourd».

Évoquant le souvenir de son ex, elle a poursuivi: «C'était la meilleure personne de tous les temps, et il ne méritait pas ses démons. J'ai été le ciment (de la relation) pendant si longtemps, et ça a commencé à coller de moins en moins. Notre relation a commencé à s'étioler». Ariana Grande et Mac Miller se sont séparés après deux ans de relation en mai 2018.

(L'essentiel)