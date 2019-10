La reine Mathilde, rayon de soleil sous la pluie

Les amateurs de mode et de têtes couronnées l'auront remarqué: la reine Mathilde a éclaboussé de toute sa classe la visite d’État du roi et de la reine des Belges au Grand-Duché. Malgré les très fortes averses de pluie, celle qui a grandi au château de Losange, près de Bastogne et à deux pas du Luxembourg, s'est sentie comme un poisson dans l'eau, lors des trois jours de visite. Multipliant très naturellement les tenues du plus bel effet et les mots chaleureux au public lors de chaque sortie.

Dès ses premiers pas dans le train qui, mardi, emmenait la délégation belge à Luxembourg, la reine Mathilde avait annoncé la couleur. Le mauvais temps n'empêcherait pas l'épouse du roi Philippe de rayonner sur le Grand-Duché avec des créations de couturiers belges. Toujours vêtue de rose à mi-chemin sur la voie ferrée, nous l'avons retrouvée vêtue de vert à son arrivée à la gare de Luxembourg. Souriante et authentique.

La haute couture à l'honneur

«La reine Mathilde était belle tout le temps», nous faisait remarquer, ce vendredi, Ainhoa Achutegui, directrice de l'abbaye de Neumünster, qui a eu l'occasion de la rencontrer lors de la deuxième journée, mercredi, et le fameux épisode de la fausse alerte d'incendie. «Il y a toute une équipe qui s'occupe de ses tenues et de ses coiffures. C'était incroyable et remarquable. Je porte des robes au quotidien, mais pour l'occasion, j'ai sorti une des plus belles de ma collection. Ces personnalités restent calmes en toutes circonstances. C'était une expérience intéressante de se mettre dans cette ambiance. Et pour mes tenues lors des soirées de gala, j'ai pu compter sur l'aide de quelques copines».

Le style et le look de la septième reine des Belges ne semblent laisser personne indifférent. Un compte Twitter et une page Facebook intitulés «Mathilde reine de la mode» sont même régulièrement alimentés depuis 2013. Chaque tenue est commentée et les références sont précisées. On apprend de cette manière que la reine des Belges portait du Giorgio Armani, du Dries Van Noten, ou encore des robes de Fabienne Delvigne et de la maison Natan fondée par Edouard Vermeulen lors de sa visite au Luxembourg.

