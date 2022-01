Déjà maman de deux filles – Lily Grace Vitoria, 5 ans, et Theodora Marilyn, 4 ans – Nicky Hilton attend son troisième enfant, a confirmé son représentant à People. L’accouchement doit avoir lieu durant l’été 2022. L’arrivée de ce bébé permettra à Paris Hilton, sœur aînée de Nicky, de s’exercer un peu plus à s’occuper d’un nourrisson, elle qui souhaite devenir maman le plus rapidement possible.

Nicky et James se sont mariés le 10 juillet 2015, un an après avoir annoncé leurs fiançailles. Devenue mère pour la première fois en juillet 2016, la styliste de 38 ans a dû trouver un équilibre entre son travail et son rôle de maman. En 2020, elle avait confié à People qu’elle se sentait régulièrement coupable de partir en voyages pour son job. «Mais en même temps, je pense que bosser sur des choses qui vous passionnent est aussi un bon exemple pour vos enfants», avait-elle ajouté.

(L'essentiel/jfa)