Nicole Richie en rappeuse dans une série

Si le monde entier connaît Nicole Richie, fille de Lionel et ancienne meilleure amie de Paris Hilton, moins nombreuses sont les personnes à déjà avoir entendu parler de Nikki Fre$h. Ce personnage, que l'actrice et styliste de 38 ans décrit comme son alter ego rappeuse et jardinière, sera prochainement la star d'une série comique sur Quibi.

Deux semaines après avoir fait part de son envie de sortir un album de trap consciente, l'artiste a signé un contrat pour un feuilleton qui portera son nom. Cette série montrera Nikki Fre$h donner un nouveau visage et une nouvelle voix au bien-être grâce à un nouveau type musical intitulé «la trap des parents», a indiqué Quibi.

Dans les épisodes, elle rencontrera des experts du bien-être et exagérera de manière comique les solutions menant à une meilleure santé et à une planète plus saine. «Vous êtes prêts à bouger vos fesses sur de la musique qui parle de fruits et de légumes bio, de poulet et d'abeilles? Parce que moi je le suis», a écrit la femme de Joel Madden sur Instagram.

Nicole Richie jouera le personnage principal et la musique sera supervisée par MDDN, l'entreprise fondée par les frères Joel et Benji Madden.

(L'essentiel/jfa)