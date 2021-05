Violemment critiquée pour une pub pour sa tequila

Le mannequin a lancé il y a quelques mois sa marque de tequila. Comme d’autres stars, dont Dwayne Johnson ou George Clooney, elle est naturellement ambassadrice de sa boisson. Là où ça ne passe pas en revanche, c’est le récent spot publicitaire que Kendall Jenner a tourné. Elle est accusée d’appropriation culturelle par de nombreux internautes.

On y découvre le top de 25 ans habillée à la mexicaine, avec un chapeau et des tresses traditionnelles entourées d’agriculteurs qui cultivent l’agave nécessaire à la fabrication de la tequila. Son image serait bien trop travaillée pour être crédible. «Elle a un look de travailleur migrant chic», a résumé un utilisateur de Twitter.

D’autres critiques, récoltées par TMZ, sont plus acerbes: «Mettez un verre entre les mains de Kendall et elle va vous faire une pub insultante», «Va te faire foutre Kendall. Voilà le colon des temps modernes. Elle porte les tresses typiques des travailleuses des champs mexicaines juste pour faire croire qu’elle bosse dans une ferme», «L’appropriation ici est très problématique. Sans même faire mention du manque d’informations autour de sa société et du traitement qu’elle fait des agriculteurs mexicains», «Cette appropriation me rend triste et en colère. Ces images sont navrantes. Il y a clairement un manque de conscience de ta part et des personnes de ton entourage». Kendall Jenner n’a pas répondu à ces critiques.

(L'essentiel/fec)