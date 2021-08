Non, son mec ne l’a pas trompée

Actuellement en vacances en Grèce avec son chéri, Diego El Glaoui, Iris Mittenaere se serait certainement bien passée de cette vilaine rumeur qui dit qu’elle aurait été trompée. Certains articles s’en sont fait l’écho. De quoi inciter Miss Univers 2016 à mettre les choses au clair, une bonne fois pour toutes, en story Instagram vendredi 6 août 2021.

«Juste une petite mise au point car nous recevons de nombreux messages désagréables (surtout Diego) concernant les gros titres: «Iris trompée». Si vous me suivez, vous savez que c’est une confidence que je vous avais faite concernant un ex. Certainement pas Diego qui est l’homme le plus respectueux, le plus droit et le plus fidèle que je connaisse», a écrit la Française de 28 ans sur un cliché où on la voit enlacer la main de son compagnon. «Certains articles s’amusent à laisser planer un doute et je tiens à le dissiper ici. Notre couple va extrêmement bien et nous sommes plus amoureux que jamais», a-t-elle ajouté.

Gala.fr rappelle que début juillet 2021, Iris Mittenaere avait confié, toujours sur Instagram, qu’elle avait été trompée par un de ses ex-copains. «Un jour, sur Insta, j’ai grillé des photos d’une meuf dans l’appart de mon mec de l’époque. C’est comme ça que j’ai compris. Merci Insta de mettre en avant des profils ayant des choses en commun», avait-elle ironisé sans toutefois dévoiler l’identité de l’homme.

(L'essentiel/fec)