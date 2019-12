Impatient de fonder une famille avec Katy Perry

Déjà papa d'un petit Flynn, 8 ans, qu'il a eu avec son ex, Miranda Kerr, Orlando Bloom se réjouit de revivre les joies de la paternité avec sa fiancée, Katy Perry.

En couple avec la chanteuse de 35 ans depuis 2016, l'acteur de 42 ans est certain que sa future épouse sera une maman idéale. «J'aime les gosses et j'aime le fait que Katy soit géniale avec eux. Cela sera merveilleux. Elle se comporte encore comme une enfant, elle sera donc incroyable avec eux», confie le Britannique au «Mirror». Durant leurs vacances d'été, qu'ils ont passées en famille, Orlando a remarqué que Katy s'amusait beaucoup avec les enfants et qu'elle adorait ça.

Quant à leur mariage qui a dû être reporté à 2020, le couple prévoit de le célébrer en deux fois. Une première cérémonie «locale» devrait se dérouler à Los Angeles et la seconde dans «une destination» choisie spécialement pour ce grand jour.

(L'essentiel/lja)