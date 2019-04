Heidi Klum ne pensait pas se remarier un jour

Heidi Klum a admis qu'elle ne pensait pas qu'elle se remarierait avant de rencontrer son fiancé Tom Kaulitz. La top-modèle devenue personnalité de la télévision a annoncé ses fiançailles au guitariste de Tokio Hotel dans un message Instagram l'année dernière. Dans une interview pour Hello!, la juge d'America's Got Talent a affirmé elle n'avait aucunement l'intention de se remarier jusqu'à ce qu'elle rencontre le musicien de 29 ans.

«J'ai été mariée deux fois auparavant et je n'avais jamais pensé que j'allais dire ''oui'' à nouveau, a-t-elle déclaré. Mais c'est le cas. Je vais encore dire "oui".» La star de 45 ans a auparavant été mariée au styliste Ric Pipino entre 1997 et 2002 et au chanteur Seal entre 2005 et 2014, avec qui elle a trois enfants. Elle a également une fille issue d'une relation antérieure avec l'ancien directeur de l'équipe Formule 1 de Renault, Flavio Briatore.

Le frère de Bill Kaulitz et elle s'apprêtent donc à s'unir sur l'île italienne de Capri cet été. Les mannequins Naomi Campbell, Alessandra Ambrosio et Adriana Lima devraient faire partie de la longue liste d'invités prestigieux. La belle Allemande a ensuite évoqué sa nouvelle relation et a avoué qu'elle savait depuis le début qu'elle voulait épouser Tom Kaulitz. «Je suis toute excitée et, oui, j'ai été surprise, même si je pensais bien que cela allait finir par arriver parce que nous avons accroché, a expliqué la star. C'était bizarre parce que, quand nous nous sommes rencontrés, c'était comme si nous étions déjà mariés. Je l'aurais épousé ce jour-là.»

(L'essentiel)