Meghan est déjà repartie retrouver son fils au Canada

L'épouse du prince Harry, Meghan, est retournée au Canada pour y retrouver son fils Archie, âgé de huit mois, qui était resté avec une nounou. Arrivée lundi, l'épouse de Harry n'est restée que trois jours à Londres. Un retour qui intervient juste après l'annonce choc du couple de se mettre en retrait de la famille royale, a indiqué vendredi une porte-parole du couple.Le couple princier a annoncé mercredi soir qu'il veut s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord et prendre son «indépendance financière», après s'être épanché sur ses difficultés à vivre sous la pression médiatique.

Jeudi, la reine Elisabeth II a pressé les équipes royales de trouver rapidement une solution. Signe du caractère exceptionnel de cette crise, il a été demandé à Priti Patel, Secrétaire d'État à l'Intérieur, de participer aux négociations. Son rôle sera notamment de s'assurer du fait que la sécurité du couple ne sera pas mise en danger. Patel devra par ailleurs évaluer le coût pour les contribuables si Meghan et Harry partagent leur vie entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Une solution devrait être trouvée dans les jours à venir.

«Un couple qui vaut de l'or»

Qu'ils soient au Canada ou en Californie, le prince Harry et son épouse Meghan, pourraient rapidement devenir «financièrement indépendants» en capitalisant sur leur image forte, selon des experts. «Toutes les maisons d'éditions du monde veulent leur livre, toutes les marques veulent les avoir sous contrat», résume Ronn Torossian, fondateur de l'agence de relations publiques 5WPR. «Leur aura vaut celle des Obama, de Kylie Jenner ou de Jay-Z», selon lui.

D'un côté, une actrice américaine, dont la série «Suits» a connu un succès honorable. De l'autre, un membre de la famille royale britannique, fils de l'icône Diana. «En tant que couple, leur statut est encore supérieur», explique Sharron Elkabas, PDG de l'agence MN2S, qui propose les services de célébrités pour divers événements et partenariats, du footballeur Pelé à la star transgenre Caitlyn Jenner.

Foyer mixte, «couple royal le plus progressiste, ils incarnent une nouvelle ère et un changement des traditions royales», observe-t-il, «ce qui constitue un angle unique et élargit sensiblement leur audience». Pour tous les observateurs, il est improbable que le couple tente de se réfugier dans l'anonymat, en quête d'une «vie ordinaire», comme le titrait jeudi le «New York Post» en Une, illustrée par un photo-montage de Harry en slip et Meghan en bigoudis devant leur poste de télévision.

100 millions de dollars

Harry et Meghan n'ont officiellement renoncé, pour l'instant, qu'à leur part de l'allocation royale, qui ne représente que 5% de leurs revenus. Mais ils pourraient aussi aisément se passer du reste, soit l'enveloppe de plusieurs millions de livres attribuée chaque année par le prince Charles. «Sachant que Richard Branson (fondateur du groupe Virgin) peut demander des sommes à six chiffres (au moins 100'000 dollars) pour une seule apparition, eux pourraient demander jusqu'à sept chiffres (au moins un million)», estime Sharron Elkabas.

«S'ils le veulent, ils peuvent avoir des revenus à 8 ou 9 chiffres par an grâce à des contrats», donc jusqu'à plus de 100 millions de dollars annuels, renchérit Ronn Torossian. Plutôt qu'un livre bourré de révélations ou la recherche du plus gros contrat de «sponsoring», beaucoup voient le couple se montrer très sélectif, attentif à préserver son image mais aussi celle de la famille royale.

(L'essentiel/afp)