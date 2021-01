À 18 ans, elle a déjà dix ans de carrière derrière elle. L’Américaine Maddie Ziegler, qui a débuté avec la téléréalité «Dance Moms» à 8 ans, sera cette année dans deux films: «Music», réalisé par Sia, ainsi que le remake de «West Side Story» par Steven Spielberg.

Quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent suivre vos traces?

Si l’on veut danser, il faut aller au bout de son rêve. À mes débuts, j’étais la plus mauvaise danseuse de ma classe. Au lieu d’abandonner, j’ai bossé plus dur que tout le monde. Mon conseil: n’écoutez pas les méchants qui veulent vous casser. Montrez-leur que vous êtes plus fort. Je n’écoute jamais les jaloux. Je trace mon chemin.

Avez-vous la même approche maintenant que vous voulez être actrice?

Absolument. Si l’on me dit que je n’y arriverai pas, je vais travailler pour prouver le contraire. Quand je dansais dans les clips de Sia, elle m’a poussée à jouer davantage la comédie et je me suis prise au jeu. Elle vient de réaliser son premier film, «Music», dans lequel j’incarne une autiste qui n’est épanouie que dans son monde magique, fait de chansons et de danse.

Vous appelez Sia votre seconde maman. Pourquoi?

C’est elle qui m’a découverte. Elle est fan de télé­réalité et a voulu me rencontrer après avoir vu «Dance Moms», à laquelle j’ai participé pendant cinq ans. Heureusement que ma mère n’est pas jalouse et qu’elle s’entend très bien avec Sia (rires).

Après la danse, le cinéma. Et ensuite?

Je travaille sur ma ligne de maquillage et de cosmétiques. Cela fait des années que je rêve de ça. Il n’est jamais simple d’avoir des produits pour les jeunes filles qui sont très actives comme moi. Je voudrais aussi lancer une ligne de mode.

Steven Spielberg vous a choisie pour le rôle de Velma dans son remake de «West Side Story». Cela semble évident pour une danseuse comme vous.

Il n’en est rien. Je suis tellement habituée à apprendre les chorégraphies de Ryan Heffington, qui bosse avec Sia, que j’ai dû répéter pour «West Side Story». Ma formation de base en danse n’a pas grand-chose à voir avec les ballets de cette grande comédie musicale, mais quel bonheur d’être dans une telle équipe. L’original à Broadway date de 1957, alors j’ai hâte que les jeunes de ma génération découvrent notre version.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)