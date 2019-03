Jennifer Lawrence et Adele s'éclatent en boîte

Jennifer Lawrence et Adele savent faire la fête. Ravies de se retrouver dans un bar gay de Greenwich Village à New York, vendredi 22 mars 2019, l'actrice américaine de 28 ans et la chanteuse britannique de 30 ans se sont déchaînées comme jamais.

Après avoir participé à un quiz musical en buvant des shots et dansé devant les clients médusés de les voir parmi eux, Jennifer et Adele ont répondu aux questions d'une Drag Queen qui animait la soirée. Celle-ci a demandé à Adele ce qu'elle faisait dans la vie. «Pour le moment je suis mère au foyer, lui a répondu en souriant l'interprète de «Hello» et je suis mariée», a-t-elle ajouté sous les cris de joie des spectateurs.

Durant la soirée, Jennifer, aussi éméchée que son acolyte, l'a même plaquée au sol après avoir perdu au jeu musical. «Jennifer, ce n'est pas les Hunger Games ici», lui a lancé en riant l'animatrice. De nombreuses photos et vidéos de la soirée déjantée du duo ont été diffusées sur les réseaux sociaux. De quoi garder de bons souvenirs de leur nuit de folie...

And @Adele is on stage at Pieces tonight. Oh boy, this is fun pic.twitter.com/e7fesvNIEI— Papacito Bach (@papacitobach) 23 mars 2019

Jennifer Lawrence e Adele no bar Pieces, ontem (22) em NYC! pic.twitter.com/lyvTxintxk— Jennifer Lawrence Brasil (@JLawrenceBrsite) 23 mars 2019

Adele and Jennifer Lawrence Stormed a NYC Gay Bar Last Night and "Lived Their Best Lives" - VIDEOS https://t.co/PG5fFWQfW2 pic.twitter.com/FK8PFkkPN2— Dane B. McFadhen (@DaneMcFadhen) 23 mars 2019

(L'essentiel/lja)