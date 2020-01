La chatte de Karl Lagerfeld a plein de projets

Lorsque le grand couturier est décédé en février 2019, la rumeur a circulé qu'il avait légué toute sa fortune à «Choupette», sa chatte birmane. Un peu moins de douze mois plus tard, la question de l'héritage de Karl Lagerfeld n'est toujours pas réglée, nous apprend le New York Times. L'animal, vénéré par l'ancien styliste, est toujours en vie. Il habite avec l'ancienne gouvernante de Karl Lagerfeld, a indiqué la responsable de la communication de la marque: «Choupette est en bonne santé et est très chouchoutée».

L'article du quotidien américain révèle que «Choupette» a un emploi du temps très chargé. Elle réalise régulièrement des séances photos pour son compte Instagram. «Elle reçoit tous les jours des demandes de journalistes, et certaines propositions de contrat sont en bonne voie», a précisé son agent. Le félin a donc toutes les chances de continuer à rapporter de l'argent aux héritiers du célèbre couturier. Pour la seule année 2015, «Choupette» aurait généré plus de 3 millions de dollars de revenus.

La chatte, qui est entrée dans la vie du couturier en 2011, a désormais un médecin et un chef cuisinier, en plus de deux dames de compagnie et d'un garde du corps. On ne sait pas si elle continue à prendre ses repas dans des plats en argent, comme elle avait coutume de le faire du vivant de Karl Lagerfeld, selon le livre «Choupette, la vie enchantée d'un chat fashion» (Flammarion), sorti en 2014.

(pp/L'essentiel)