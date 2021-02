Richard Berry accusé de viol par sa fille aînée

À 45 ans, Coline Berry brise le silence et revient sur des faits survenus alors qu’elle était mineure. Dans le courant du mois de janvier, elle a porté plainte contre son père, Richard Berry, pour viols et agressions sexuelles et corruption de mineur. Elle accuse l’acteur français de l’avoir violée entre ses 8 et 10 ans.

Bien que les faits soient prescrits, la brigade des mineurs de Paris a été saisie de l’enquête par le parquet de Paris. La plainte vise également la chanteuse américaine Jeane Manson, l’une des anciennes belles-mères de la victime.

«Ces allégations sont fausses»

Richard Berry a fermement nié les faits, mardi soir, sur les réseaux sociaux. Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses», a indiqué l’acteur de 70 ans, dans une story Instagram.

Selon lui, les accusations de sa fille ont démarré il y a sept ans, lorsqu’il annonçait la grossesse de sa femme alors que Coline était elle-même enceinte. Il affirme que «son récit a évolué avec le temps» et qu’il «a été démenti, renouvelé et enrichi par elle au gré des interlocuteurs, ou de l'actualité».

Coline Berry a révélé l’affaire au grand jour, peu de temps après la sortie du livre de Camille Kouchner, «La familia grande», dans lequel elle accuse le politologue Olivier Duhamel d’avoir violé son frère jumeau.

(im/L'essentiel/AFP)