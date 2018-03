Scandalisée par le porno en vitrine

Ne supportant plus de se promener dans les rues de Paris, sans se retrouver face à des magazines pornos exposés dans des vitrines de kiosques à journaux, Florence Foresti a poussé un coup de gueule sur Instagram: «Est-ce qu'on est obligé de se taper ça tous les jours sur nos kiosques? Pour mémoire, les enfants ont des yeux. Et un cerveau», a-t-elle écrit hier sur le réseau social, avec en légende une photo édifiante. Ses fans ont été nombreux à la soutenir. «C'est vrai, c'est choquant», lui a répondu l'un d'eux.

Maman d'une petite Toni âgée de 10 ans, la Française de 44 ans s'inquiète depuis un bon moment sur les conséquences néfastes de ce genre d'images sur la jeune génération. L'an dernier, elle avait déclaré que «les garçons devaient arrêter de regarder du porno à 10 ans». Dans son dernier spectacle, Madame Foresti, la comique dénonçait aussi l'hypersexualisation des femmes et la vulgarité de certaines stars dans leur clips, telles que Miley Cyrus ou Nicki Minaj.

Le responsable de la communication du magazine incriminé, Hot Vidéo, a répondu aux propos de l'humoriste. «Nous entendons son désir de censure d'une affiche où une actrice est en string et une autre topless avec du floutage pour ne quasi rien laisser apparaître. Rappelons que les magazines X sont affichés ainsi depuis plus de... 30 ans. Ce qui fait relativement long pour s'en offusquer», a-t-il déclaré sur le site de Jean-Marc Morandini. Il a ajouté: «Ces magazines sont placés le plus haut possible, justement pour éviter le regard des plus jeunes et les parties intimes sont totalement masquées. Si nous commençons à censurer, où nous arrêterons-nous?».

La photo que Florence Foresti a postée sur Instagram:

(L'essentiel)