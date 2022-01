Il affirme avoir retrouvé Mallaury Nataf

"Moi, je ne vais pas lâcher l'affaire" @MehdiPekin11 qui a retrouvé la comédienne Mallaury Nataf dans les rues de Paris, nous explique sa démarche dans #TPMP ! pic.twitter.com/WNdKoDuDc0 — TPMP (@TPMP) January 13, 2022

Mehdi, que l’on a découvert en 2018 dans la saison 11 de «Pékin Express», en est certain: il a retrouvé Mallaury Nataf, qui vivrait dans la rue depuis le mois de décembre 2020. Sur Twitter, le 13 janvier 2022, l’ancien candidat du programme de M6 a publié plusieurs vidéos montrant une femme SDF qu’il présente comme l’actrice. «J’ai besoin de votre aide, s’il vous plaît. Elle est repartie à la rue, j’ai la haine», a-t-il écrit en faisant appel à Cyril Hanouna.

Sur l’une des vidéos, on peut voir une femme titubant et insultant des passants. Sur une autre, cette même personne est assise sur le trottoir avec entre les mains un gobelet qui semble contenir une boisson chaude. Seulement, impossible d’être certain qu’il s’agit bien de la Française, qui s’est fait connaître grâce à son rôle de Lola dans la sitcom des années 1990 «Le miel et les abeilles». Son visage n’apparaît jamais clairement sur les images.

"Je ne vois pas en quoi cette médiatisation peut l'aider"



Les chroniqueurs de #TPMP réagissent aux vidéos de Mallaury Nataf filmées par @MehdiPekin11 ! #TPMP pic.twitter.com/e2udqGwXA5 — TPMP (@TPMP) January 13, 2022

Je m'excuse auprès de certaines personnes qui ont mal pris ou mal compris ma démarche, mon but été de l'aider et avoir de l'aide pour qu'elle s'en sorte. Je vous love pic.twitter.com/fLjIL2tP5B — MehdiPékinExpress 11 Officiel (@MehdiPekin11) January 13, 2022

C’est en 2017 que le public avait appris que Mallaury, aujourd’hui âgée de 49 ans, vivait dans la rue. L’information avait été donnée par le producteur Jean-Luc Azoulay. Un an plus tard, les choses s’étaient arrangées pour la comédienne, qui avait retrouvé un toit. En 2019, elle avait même fait son retour sur le petit écran, dans la série «Les mystères de l’amour», sur TMC, produite par… Jean-Luc Azoulay.

(L'essentiel/jfa)