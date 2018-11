Kim Kardashian et Kylie Jenner vont collaborer

Kim Kardashian et Kylie Jenner comptent désormais parmi les femmes d'affaires les plus influentes du secteur de la beauté. Il semble donc logique que les deux sœurs collaborent à la création d'une nouvelle offre de cosmétiques. Les fondatrices de KKW Beauty et de Kylie Cosmetics ont annoncé le lancement d'une deuxième collection commune, qui sera commercialisée le 23 novembre.

Les détails sont pour le moment tenus secrets, mais les sœurs ont publié des photos sur Instagram. Elles y affichent un regard charbonneux aux teintes de bronze et une bouche taupe, ce qui laisse présager d'une collection axée sur des tonalités naturelles. Le tout dans des positions relativement suggestives.

(L'essentiel/afp)