Brooklyn Beckham a dû être séparé de sa copine

Quand ils se disputent, Brooklyn Beckham et Hana Cross ne font pas les choses à moitié. En six mois, les tourtereaux se sont pris de bec en public à plusieurs reprises et, pratiquement à chaque fois, cela s'est terminé dans les larmes.

La dernière dispute en date du fils de Victoria et David Beckham, 20 ans, et du mannequin de 22 ans, a eu lieu pendant le Festival de Cannes. La tension était telle que la sécurité de l'hôtel Martinez, où ils séjournaient, a dû intervenir pour les séparer, rapporte The Sun. «Ils avaient bu quelques verres et ont commencé à s'insulter. Les choses ont rapidement dégénéré et ils se sont retrouvés l'un en face de l'autre en train de crier et de pleurer. La sécurité a alors débarqué», a confié un témoin de la scène au tabloïd britannique.

Les parents de Brooklyn ont été avertis de l'incident et ils sont de plus en plus inquiets pour leur fils. «Ils pensent que la relation de Brooklyn avec Hana est toxique et sont gênés par toutes ces disputes publiques», a expliqué un proche de la jeune femme.

(L'essentiel/jfa)