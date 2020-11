Gérard Lopez en couple avec l'ex de Boris Becker?

C'est allé vite! Deux semaines à peine après avoir annoncé sa dernière rupture en date dans l'émission de son ex Oliver Pocher, l'influenceuse Alessandra «Sandy» Meyer-Wölden semble déjà à nouveau amoureuse. Et son nouveau (et riche) amoureux est... du Luxembourg!

D'après Bild et Bunte, la Munichoise de 37 ans serait avec Gérard Lopez, 48 ans. Le touche-à-tout luxembourgo-espagnol, qui a fait fortune dans l'immobilier, est propriétaire du club de foot de Lille, qui évolue en première division française, et avait précédemment investi en Formule 1. Pendant un temps, le Mondorfois amoureux des voitures pouvait se vanter d'avoir la plus grande collection de Lamborghini au monde. Et aujourd'hui il possède toujours «le garage le plus cool d'Europe», d'après le journal Auto Motor Sport.

Sandy Meyer-Wölden s'est fait connaître du grand public en 2008, quand ses fiançailles avec Boris Becker, qui était managé par son père, ont été rompues après trois mois. Un an plus tard, sa liaison avec l'acteur allemand Oliver Pocher était révélée. Le couple marié en 2010 a eu une fille et des jumeaux avant de se séparer en 2013. Puis, la jolie blonde a épousé un homme d'affaires américain, avec qui elle a eu une deuxième paire de jumeaux en 2017. Gérard Lopez a lui au moins un enfant. Peut-être verrez-vous bientôt la grande famille recomposée se promener le long de la Moselle... Ou y faire une balade en voiture...

(pw/L'essentiel)