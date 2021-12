«Être une princesse un jour puis redevenir normale»

L'essentiel: Devenir Miss Lorraine, cela change une vie?

Marine Sauvage, Miss Lorraine 2021: Il y a un mois j'étais étudiante et pharmacie et en stage à l'hôpital de Mercy, près de Metz. Maintenant, je passe mon temps à gérer mes réseaux, à faire des soins, à rencontrer des personnes. Oui clairement, cela change une vie. Heureusement l'université de Lorraine a aménagé mon emploi du temps. Je pourrai reprendre les cours en janvier, afin de ne pas perdre une année. Je tiens à obtenir mon diplôme de docteur en pharmacie. Peu importe l'issue de Miss France.

Qu'as-tu ressenti au moment de ton élection?

Quand mon nom a été appelé à la fin de l'élection de Miss Lorraine, j'étais tellement heureuse. Je me suis vue partir un mois à La Réunion, mon plus long voyage. J'ai compris qu'un nouveau chapitre s'écrivait.

Des millions de personnes vont te voir à la télévision à Miss France...

Passer à la télé, c'était mon rêve. Petite, je me disais: "Un jour j'espère que ça sera moi"! Ce que je trouve fascinant, c'est d'être une fille normale puis de devenir une princesse du jour au lendemain. Et une fois que c'est terminé, tu peux redevenir toi-même. C'est ce côté temporaire qui m'attire. Pas comme les acteurs qui ne peuvent pas sortir de chez eux, car tout le monde les reconnaît...

Et si tu gagnais l'élection?

Oui, là je sais que je deviendrai célèbre "pour de vrai". Mais ça me plairait aussi. Cela ne me dérangerait pas de devenir "une star" (rires). Je me posais récemment la question: "Pourquoi cet instant de célébrité me fait tant rêver?" Je n'ai pas la réponse, mais je crois qu'on rêve tous de cette petite mise en lumière. Naître et grandir dedans comme Willow, la fille de Will Smith, par exemple, me semble plus compliqué...

Comment comptes-tu te différencier durant la grande soirée?

Être naturelle est un peu ma marque de fabrique, mais l'important sera de rester spontanée. Je suis "à la cool", je parle fort, je fais des gestes. C'est ce que les gens apprécient chez moi.

Monter sur scène ne te fait pas peur?

Au contraire, j'adore les chorégraphies, les costumes! Sur scène, tu as une sorte d'adrénaline, la même qu'en concert. Tu peux même ressentir cela dans un petit théâtre avec dix personnes devant toi. C'est hyper addictif.

Miss France, c'est aussi des rencontres avec des personnalités...

Déjà je suis très heureuse de rencontrer les anciennes Miss France que j'admire. Et puis il y aura Jean-Pierre Foucault (rires)! Je n'attends pas de rencontrer une star en particulier. Je suis fan de l'humoriste Romain Frayssinet, mais je l'ai déjà vu en spectacle. Il y aurait bien le rappeur Macklemore, mais il habite aux États-Unis, donc ça va être compliqué. C'est mon artiste préféré!

Tu aimes la musique donc. Quoi d'autre?

Oui la musique, les concerts, les festivals. J'ai notamment pu faire le Cabaret Vert, Rock-en-Seine, les Eurockéennes et des plus petits festivals comme Décibulles. J'aime aller au musée, mais aussi être prise en photo. Et puis j’adore voyager, même si je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller très loin. Toutes les expériences ont été formidables.

Au Luxembourg aussi?

Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y travailler ou d'y faire de stages, mais j'espère pouvoir compter sur le soutien du Grand-Duché. Et pourquoi pas rencontrer Miss Luxembourg?

(Recueilli par Thomas Holzer)