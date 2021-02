Il tire du riz avec une arme sur des chats errants

Jason Lewis a présenté ses excuses après avoir été accusé d'avoir tiré des grains de riz sur des chats errants pour les empêcher de déféquer dans sa cour. De nombreux chats ont été abandonnés à la suite de la mort d'un de ses voisins en septembre dernier. La star en avait assez que les félins fassent leurs besoins partout dans sa propriété et a récemment été aperçue en train de viser les animaux avec une arme à feu pour les mettre en fuite.

Cependant, les actions de la star de 49 ans l'ont amenée à se heurter à une femme de la région, qui nourrissait les chats dans le but de gagner leur confiance alors qu'elle tentait de leur trouver de nouvelles maisons d'adoption. L'acteur affirme n'avoir utilisé que des grains de riz pour tirer dans la direction des chats, et non directement sur eux, pour qu'ils restent en dehors de son terrain.

«J’ai fait le mauvais choix»

«Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime les animaux, a-t-il déclaré à TMZ dans un communiqué. J'ai essayé pendant des mois de travailler avec une personne qui vient dans le quartier et nourrit un grand groupe de chats sauvages dans le but de les déplacer car ils remplissent les cours de puces et d'excréments.»

Cependant, il a exprimé ses remords pour ses méthodes. «J'ai fait le mauvais choix en tirant du riz sur le sol (pas sur les chats) pour les effrayer avec le bruit. Aux autres amoureux des animaux que j'ai déçus, je suis désolé.»

(L'essentiel)