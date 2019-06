Cyril répond aux attaques avec humour

L'épisode du jeu de TF1 diffusé le 31 mai dernier a valu de nombreux messages à Cyril sur les réseaux sociaux. Et si la majorité étaient positifs et bienveillants, le candidat en a tout de même reçu plusieurs à caractère homophobe et il a décidé de répondre aux attaques avec humour et avec la complicité du compagnon de Cindy, sa copine d'aventure.

Sur Instagram, le Parisien a en effet posté une photo le montrant accroupi devant la cuvette des toilettes avec le chéri de Cindy au premier plan: une copie conforme du post dans lequel la Bordelaise annonçait sa grossesse. Pour le texte, Cyril s'est également inspiré de celui de la candidate.

«Cette fois-ci, ce n'est pas une gueule de bois... Mais bien la fin de 3-4 jours de nausées. Bien heureux de vous annoncer que j'ai lu tous vos message de haine avec attention, ainsi que les messages homophobes n'attendaient que ça pour sortir du bois et que j'ai évacué vos remarques en tirant la chasse», a écrit le jeune homme.

Il a terminé son message avec un clin d'oeil à Maxime, dernier éliminé en date de «Koh-Lanta» qui avait confondu Jean-Paul Sartre avec un groupe de rap en citant la phrase «L'enfer, c'est les autres».

(L'essentiel/jfa)