Kate Beckinsale prise pour Kate Middleton

Dimanche dernier, la photo de Kate Beckinsale, en pleurs dans un lit d'hôpital, avait quelque peu affolé ses fans. La star de 45 ans, bien que souffrante, avait dû faire face à la rupture d'un kyste ovarien. Si son cas n'avait pas été jugé alarmant, il a toutefois nécessité une intervention chirurgicale.

En souhaitant relayer cette information, USA Today s'est trompé dans son choix de photo en utilisant un cliché de Kate Middleton, relate Purepeople. Amusée, l'actrice britannique a tenu à partager cette petite bourde sur son compte Instagram.

«Si touchée par tous les gentils messages reçus depuis quelques jours et étourdie par toutes les histoires similaires à celles de mes kystes qui m'ont été envoyées. Je me sens beaucoup mieux et j'espère que toutes les filles qui vivent la même chose aussi. Retour à mes obligations royales. William vous passe le bonjour», a-t-elle écrit, non sans une pointe d'humour et même d'ironie.

(L'essentiel/szu)