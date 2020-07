Amour, ruptures, tromperies... et un bébé

Les choses semblent enfin s’être stabilisées entre Laura Lempika et Nikola Lozina. Après deux ans de relation ponctués de plusieurs ruptures, les jeunes gens se sont fiancés et s’apprêtent à fonder une famille. «C’est avec une immense joie et beaucoup d’émotion qu’après quatre longs mois d’attente, je vous annonce que bientôt nous serons trois. Bientôt une nouvelle page s’écrit, la plus belle réussite de ma vie», a écrit la Française de 31 ans sur Instagram en légende d’une photo la montrant avec son homme et affichant déjà un petit ventre rond.

Le futur papa, âgé de 26 ans, a partagé un autre cliché de lui et de sa belle et a remercié sa fiancée de lui permettre de réaliser son rêve: devenir papa.

Laura Lempika et Nikola Lozina se sont rencontrés en 2018 sur le tournage de «Moundir et les apprentis aventuriers». Le couple a connu des hauts, mais surtout beaucoup de bas, à cause des tromperies du jeune homme. Depuis le 25 décembre, date à laquelle Nikola a demandé une seconde fois à Laura de l’épouser (la première demande avait eu lieu en décembre 2018, mais ils avaient rompu quelques mois plus tard), ils semblent filer le parfait amour. Leur mariage est prévu pour le mois de septembre, trois mois avant l’arrivée de leur premier enfant.

(L'essentiel/jfa)