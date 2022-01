Elsa Bois et Michou officialisent enfin leur amour

Le 9 décembre dernier, Elsa Bois déclarait encore au Progrès qu’il n’y avait que de l’amitié entre Michou et elle. «Nous sommes amis, nous nous entendons très bien et avons partagé une magnifique aventure. Et nous allons nous revoir. Mais nous ne sommes pas ensemble si telle est votre question», avait-elle confié. Petit mensonge ou volonté de préserver le début de son histoire d’amour?

Moins d’un mois après cette interview, la danseuse de 20 ans et le youtubeur de 21 ans, qui se sont rencontrés dans «Danse avec les stars», ont officialisé leur relation sur Instagram avec une série de photos. «Je suis tombé amoureux», a écrit le jeune homme, tandis que sa compagne indiquait qu’elle aussi était tombée amoureuse. En treize heures, les deux publications ont été aimées par plus de 2,6 millions de personnes.

Les rumeurs concernant Michou, auquel on avait prêté une relation avec Wejdene, et Elsa Bois ont commencé à courir dès le début de la diffusion de la saison 11 de «Danse avec les stars», remportée par le chanteur Tayc, le 26 novembre. Il faut dire que la complicité entre le vidéaste et sa partenaire crevait les yeux. Michou n’avait d’ailleurs pas caché son attirance pour la danseuse, lui faisant plusieurs déclarations sur les réseaux sociaux.

(L'essentiel/jfa)