«Haneia a couché avec tous les Princes»

Le clash entre Mélanight, aperçue la dernière fois dans «La Bataille des couples 3» et Haneia, au casting des «Princes et Princesses de l’Amour» diffusé sur W9 malgré une polémique, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les deux starlettes ne prennent pas des pincettes pour dire tout le mal qu’elles pensent de l’autre.

Pour planter le décor, on rappellera que Mélanight et Haneia étaient amies jusqu’à ce que la deuxième ne suive plus, «suite à une erreur de manipulation de son assistante», la première sur Instagram. Une excuse à laquelle n’a jamais cru Mélanight qui, vexée, lui a répondu, le 13 janvier 2022, dans une story: «Une assistante? Pour assister quoi? Ton ego démesuré? Ou va ta vie mythonée?». Le ton était donné, mais le plus trash restait à venir. Quelques heures plus tard, dans une longue vidéo, la starlette a balancé une bombe concernant la Suisse de 31 ans. Si celle-ci a été prise dans les «Princes et Princesses de l’Amour», c’est parce qu’elle connaissait intimement les héros du programme.

«Risible et ridicule»

«La vraie image qu’elle reflète à la télé, ce n’est pas la vraie Haneia. C’est une personne hautaine et méchante qui se prend pour le centre du monde parce qu’elle est revenue en télé parce qu’elle a couché avec tous les princes qui sont dans l’aventure. Se sentir supérieure tout ça grâce au kilométrage de sa chatte, je trouve ça franchement risible et ridicule», a expliqué la Parisienne de 27 ans.

«Mélanight, tu joues encore au football dans le préau. Moi, je suis en ligue 1, j’ai gagné le Ballon d’or. Je n’ai couché qu’avec un Prince. Mais, je n’ai pas besoin de me justifier, contrairement à toi, si on fait ton tableau de chasse. Là, tu es mauvaise. Ça montre que tu n’as pas confiance en toi, que tu ne t’acceptes pas. Je ne te fais pas de bisous, ce serait hypocrite, mais c’est vraiment très, très triste», lui a répondu dans la foulée Haneia.

(L'essentiel/jde)