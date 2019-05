La reine souriante, le prince Charles «impatient»

Dans une rare apparition mardi au château de Windsor, la reine Elizabeth II et son époux Philip ont sobrement exprimé leur bonheur de devenir, pour la huitième fois, arrière-grands-parents. «La vie est belle pour vous, votre Majesté ?» a demandé l'ancien Premier ministre canadien Jean Chrétien à la reine après un déjeuner officiel. «Oui, merci», a répondu la monarque de 93 ans, souriante.

Le prince Charles, grand-père du bébé royal, s'est de son côté dit «évidemment enchanté» et «impatient» de voir la nouvelle petite famille «dans les prochains jours, quand les choses se seront calmées». Une «excitation» partagée par son épouse et belle-mère du prince Harry, Camilla. «Je suis vraiment ravi d'accueillir mon frère dans le monde de la parentalité et du peu de sommeil!», a de son côté plaisanté le prince William. La nouvelle est tombée lundi après-midi, annoncée par le prince Harry lui-même, devant des caméras de télévision réunies devant le château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres.

«Absolument irrésistible»

Le nouveau père de 34 ans a confié être «aux anges», déjà conquis par son premier enfant «absolument irrésistible». Il s'est dit aussi «incroyablement fier de (sa) femme» Meghan, ancienne actrice américaine de 37 ans qui a donné naissance, lundi à 5h26 (6h26 au Luxembourg), à un garçon de 3,260 kilos, qui prend la septième place dans l'ordre de succession au trône britannique.

Comme de nombreux Britanniques, Zahra Kibue, 34 ans, a maintenant «envie de voir à quoi il ressemble». Pour cette femme originaire de Bristol, au sud de l'Angleterre, c'est «très important» que sa mère soit métisse et compte parmi ses ancêtres des esclaves qui travaillaient dans des plantations de coton en Géorgie. «Cela montre que nous sommes tous un», a-t-elle dit à l'AFP, devant le château de Windsor, voulant y lire un message d'ouverture de la monarchie. Jessica Price, Australienne de 34 ans, se réjouit elle du fait que Meghan, 37 ans, soit «un peu plus âgée» que son mari: «Ça me fait penser qu'il me reste du temps pour trouver mon prince», glisse-t-elle.

(L'essentiel/utes/afp)