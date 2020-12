La fille de Marc Lavoine veut se faire une place

À 22 ans, Yasmine Lavoine a bien l’intention de se faire un nom en tant qu’actrice. «Le cinéma m’a toujours fait rêver. À 12 ans, je voulais jouer Mary Poppins à Broadway, juste pour voir si j’en étais capable», confie-t-elle à «Télé Star». Fille de Marc Lavoine et de l’ex-femme du chanteur, Sarah Poniatowski, la jeune femme est à l’affiche du téléfilm «Big Five», qui sera diffusé le 25 décembre, sur France 2. La Française précise qu’elle n’a jamais été pistonnée par son célèbre géniteur pour réussir.

«Avec mon père, par pudeur, on parle très peu de travail. D’autant plus que j’ai toujours voulu y arriver par mes propres moyens, assure Yasmine. Il a commencé à me prendre au sérieux quand j'ai tourné «Kepler(s)», la série de France 2, avec lui. Un jour, il est entré dans ma chambre et a vu le scénario couvert de notes sur chaque page. C’est là qu'il a compris». En revanche, sa maman a eu plus de peine à la voir se lancer dans cette carrière. «Ma mère me soutient beaucoup aussi, précise la comédienne. Même si elle aurait préféré que je fasse un métier moins difficile, psychologiquement, car elle peut vite se faire du souci. Comme tous les parents, en fait!».

(L'essentiel/lja)