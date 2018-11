L'ex-​​femme de Diddy est décédée à 47 ans

Triste nouvelle pour le rappeur Diddy. Son ex-femme et mère de ses trois enfants a été retrouvée morte dans sa maison de Los Angeles. Kim Porter, qui a été mannequin et actrice, avait 47 ans.

TMZ évoque un arrêt cardiaque, même s'il a été confirmé que l'Américaine souffrait d'une pneumonie depuis plusieurs semaines. Les causes de la mort n'ont pas encore été officiellement établies.

Sean Combs et Kim Porter s'étaient séparés en 2007 après 13 ans de mariage. Mais ils sont restés en bons termes pour leurs enfants, Christian, 20 ans et les jumelles D'Lila Star et Jessie James (11 ans). Preuve en est, cette photo de famille postée récemment sur les réseaux sociaux.

Le rappeur et producteur américain, qui vient également de rompre avec Cassie, s'est dit «dévasté» par le décès de son ex-femme.

