Amel Bent avait envie de cracher sur son miroir

Il fut un temps où son poids était le drame de sa vie. «Quand je me regardais dans un miroir, j'avais envie de lui cracher dessus. Je me trouvais hideuse.» C'est ce que confie la chanteuse Amel Bent au magazine Gala. Celle qui se fit connaître par son passage dans la «Nouvelle Star» a enchaîné prises et pertes de poids au gré de sa carrière. Elle perdit même 17 kilos en quelques mois, «involontairement», à cause d'une sous-alimentation.

Aujourd'hui, la juré de «The Voice Kids» évoque cette période de sa vie avec sérénité, en assumant qu'il faille «du temps et du recul pour pouvoir s'accepter vraiment, ronde ou pas». Le déclic, pour elle, a été l'amour que lui porte son mari, Patrick Antonelli. «Il est attentionné, il me trouve belle. Il m'aime et me le dit».

C'est d'ailleurs lui qui l'a convaincue de refaire de la musique, quelques temps après la naissance de leur deuxième fille, Hana, en octobre 2017. Résultat: Amel a sorti au printemps son nouvel album, «Demain». «Depuis six ans, il me prouve son amour dans tous les détails du quotidien. Alors oui, on peut dire qu'aujourd'hui, je suis heureuse, «complétée» plus que comblée. J'ai trouvé ma moitié.» À qui elle se verrait bien donner deux autres enfants...

Le clip de «Demain»:

(L'essentiel/cma)