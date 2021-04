Rayane dérape, osmose perdue avec Denitsa?

Que se passe-t-il donc dans la vie de Rayane Bensetti? Après avoir récemment choqué ses fans en postant une vidéo sur Snapchat, où on le voit embrasser fougueusement l’humoriste Camille Lellouche, lors d’une soirée arrosée, le comédien a regretté son geste. «Pardon», avait-il écrit dans une story Instagram, après avoir supprimé les images compromettantes.

Il faut dire que le Français de 28 ans partage une tendre complicité avec Denista Ikonomova, depuis qu’il l’a rencontrée dans «Danse avec les stars», en 2014. S’ils n’ont jamais officialisé leur relation, tout porte à croire qu’il y a plus que de l’amitié entre le jeune homme et la danseuse de 34 ans.

Rayane s’en veut-il après son dérapage? Son moral semble en tout cas au plus bas, ces derniers jours. Il a publié deux stories sur Instagram plutôt sombres, lundi 12 avril. Dans l’une d’elles, on le voit dans un studio d’enregistrement, avec la mention «Besoin de vider mon cœur…», avec la chanson mélancolique «Cry me a river», de Justin Timberlake, en fond sonore. Dans l’autre story, Rayane a pris une photo de sa fenêtre donnant sur la rue en précisant, à 6h13 du matin, qu’il avait eu une nuit blanche. «Besoin d’un GPS pour trouver le sommeil… Après le moment le plus sombre de la nuit vient le soleil…», a-t-il ajouté.

De son côté, Denitsa n’a pas réagi aux agissements déroutants de son supposé petit ami. Étonnamment, elle semble plus enjouée que jamais. Le jour où Rayane a fait part de sa déprime à ses abonnés, la Bulgare, elle, a annoncé une bonne nouvelle aux siens, sur Instagram: «Plein de beaux projets en vue. Tellement impatiente de les partager avec vous!!!» a-t-elle écrit.

(L'essentiel/lja)