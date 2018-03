Evan Rachel Wood raconte les violences subies

Mardi, au Congrès américain, Evan Rachel Wood a livré un témoignage fort. L'actrice de la série «West­world» a rapporté qu'elle avait été violée et torturée par la personne avec laquelle elle vivait il y a une dizaine d'années.

«J'étais attachée et battue. On me disait d'horribles choses. J'avais l'impression que j'allais mourir. Pas seulement parce que mon agresseur me disait qu'il pouvait me tuer, mais parce que j'avais la sensation que je quittais mon corps», a expliqué l'actrice de 30 ans. À la suite de ces agressions, l'Américaine a fait deux tentatives de suicide. C'est un séjour en hôpital psychiatrique qui l'a sauvée.

Elle a tenu à témoigner pour que le Sexual Assault Survivors' Bill of Rights Act soit adopté au niveau national. Cette loi, en vigueur dans neuf États américains, protège les victimes d'agressions sexuelles, en leur donnant accès notamment à un examen médicolégal gratuit.

(L'essentiel/jfa)