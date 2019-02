Jodie Comer a failli mourir en plein tournage

Jodie Comer a eu la peur de sa vie durant le tournage de la saison 2 de «Killing Eve». Lors d'une scène où elle devait manger des pâtes, l'actrice, qui incarne la tueuse à gages Villanelle, a cru que sa dernière heure avait sonné.

«Les pâtes étaient extrêmement sèches et épaisses. J'étais en train de les prendre par pelletées, et puis tout à coup, elles se sont coincées dans ma gorge, raconte la Britannique de 25 ans à «Entertainement Weekly». Je me suis étouffée. Ils étaient en train de filmer.» Par chance, un infirmier a pu la secourir in extremis. «Il a réussi à les faire sortir, mais ma vie a vraiment défilé devant mes yeux!» se souvient-elle.

Jodie trouve «marrant» d'en parler aujourd'hui, parce qu'elle va bien, mais sur le plateau elle en a pleuré. «C'était mon moment le plus dangereux dans la peau de Villanelle», dit-elle. La saison 2 de «Killing Eve» sera diffusée dès le 7 avril 2019, sur BBC America.

