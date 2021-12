Elle se fait basher pour un bain avec ses gamins

Chrissy Teigen est accusée d’être une mauvaise mère après avoir publié une photo, sur Instagram jeudi dernier, où on la voit prendre un bain avec ses deux enfants, Luna, 5 ans, et Miles, 3 ans. Tout sourire, ils sont assis dans la baignoire et la poitrine de Chrissy Teigen est recouverte de mousse. En légende de cette photo de famille, la femme du chanteur John Legend a écrit: «Pas montré sur la photo: des chamailleries sans fin».

«Se chamailler entre enfants est normal. Prendre un bain avec ses enfants ne l’est pas», a réagi un internaute. Dès sa publication, la photo a déclenché un débat à propos de l’éducation donnée par le mannequin âgé de 36 ans. La mère de famille a reçu un grand nombre de critiques.

«Un corps nu est naturel»

«Il y a des aspects de ta vie que tu devrais garder pour toi, Chrissy», «Tout ne doit pas être vu par tout le monde.» Certains pensent qu’il est inapproprié non seulement d’avoir partagé la photo sur internet, mais aussi de s’être mise nue devant ses enfants, et spécialement devant son fils: «Non! Ce n’est pas approprié devant votre fils». D’autres estiment que Luna et Miles sont «trop vieux» pour se baigner avec leur maman.

«Les haters vont être après toi pour cette photo! Ce qui me fait penser que ce sont eux le problème. Tout ce que je vois sur cette image, c’est de l’amour et les bons souvenirs et les liens que vous avez avec vos enfants». Chrissy Teigen – qui fait régulièrement l’objet de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux – n’a pas réagi, mais certains de ses abonnés ont pris sa défense: «Si vous pensez que ce garçon va regarder le corps nu de sa mère et avoir des pensées sexuelles, alors cela en dit plus sur votre dépravation que sur autre chose. Un corps nu est naturel».

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)