Offset se ridiculise pour «récupérer Cardi»

Moment gênant au festival Rolling Loud, à Los Angeles, samedi. Alors que Cardi B s'apprêtait à démarrer son set, son ex-boyfriend Offset a fait irruption sur scène, accompagné d'un panneau géant sur lequel était écrit «Take me back, Cardi». (Reprends-moi Cardi).

Une méthode de reconquête qui a laissé la rappeuse circonspecte. Prêt à tout pour récupérer sa dulcinée, le rappeur des Migos s'est ensuite fendu d'une diatribe un brin pitoyable en s'excusant pour ses incartades. S'en est suivi un bref échange de mots entre les deux ex.

Pas franchement impressionnée, la New-Yorkaise a demandé au père de sa fille de déguerpir aussitôt. Force est de constater que la démarche du rappeur de 27 ans n'a pas franchement convaincu. Vilipendé et moqué sur les réseaux sociaux, Offset a tout de même été défendu par Cardi B: «Détruire le père de mon enfant ne me fera pas aller mieux parce qu'au bout du compte, cela reste la famille».

Pour sa part, Offset a justifié son action sur Twitter: «Mes erreurs ont été rendues publiques, c'est normal que mes excuses le soient aussi».

All of my wrongs have been made public, i figure It’s only right that my apologies are made public too. A nigga was just trying .....thank god I ain’t got no balloons sheeesh