«Je crois que Fidji était la femme de ma vie»

«L'essentiel»: Comment se passe la vie à Dubaï?

Dylan Thiry: Tout va bien. Ici, il fait entre 27 et 30 degrés. J'étais revenu au Luxembourg avant le confinement. C'était un choc, au niveau du climat et de l'ambiance. Mais on n'oublie pas ses racines, sa famille.

Dans la bande-annonce de la «Villa des cœurs brisés», vous apparaissez bien moins confiant.

On me voit dans un contexte où je ne suis pas trop à l'aise. Ça faisait 85 jours que j'étais célibataire, après être resté avec Fidji pendant deux ans. Je pensais que c'était la femme de ma vie, et je me retrouve à ce moment-là avec le cœur brisé. Je n'ai pas toujours eu le meilleur des comportements.

Pour quelles raisons avez-vous accepté de faire cette émission?

L'émission tombait à pic. Ça m'a fait du bien, la love coach Lucie va m'apporter énormément. J'ai l'habitude que les filles viennent à moi, je ne sais pas draguer.

Quel défi vouliez-vous relever?

Je veux faire en sorte que la prochaine femme avec qui je serai soit heureuse, que ce soit moins les montagnes russes. Je ne suis pas du genre à tromper, mais je pars dans tous les sens. Il faut que je trouve un juste milieu. Même si Fidji est heureuse aujourd'hui à Dubaï, je le lui avais un peu imposé.

Avez-vous des regrets?

Depuis quelques jours, j'ai des regrets, oui. Je me rends compte, six mois après, que Fidji était peut-être la femme de ma vie. Elle reste dans ma tête.

N'êtes-vous pas en couple avec Kellyn Sun?

Nous sommes très proches, mais pas en couple. Même si elle aimerait bien.

Vouliez-vous modifier votre image avec l'émission?

Non. Je n'en suis plus au point où je me dis que je dois avoir une certaine image ou que je dois faire le buzz. Tout le monde connaît Dylan et son caractère, on l'aime ou pas pour ça. Je suis juste moi-même, c'est à prendre ou à laisser.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)