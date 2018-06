Cardi B s'est mariée en secret à Offset

Les rumeurs de mariage entre Cardi B et Offset étaient donc vraies: les deux rappeurs sont bel et bien mari et femme depuis plusieurs mois. C'est sur Twitter que la rappeuse de 25 ans a confirmé la nouvelle lundi à ses fans. La cérémonie s'est faite «sans robe, sans maquillage, sans alliance», a-t-elle précisé, après que TMZ a publié une copie de leur certificat de mariage datant du 20 septembre 2017.

Cardi B a expliqué qu'elle voulait garder la nouvelle privée, car elle ne sortait que depuis quelques mois avec le rappeur quand ils se sont mariés. «Il y a tant de moments que je partage avec le monde, et il y a des moments que je veux garder pour moi. Mon mariage était l'un de ceux-là, s'est-t-elle justifiée. Notre relation était si jeune, nous nous séparions et nous rabibochions, et nous avions beaucoup à faire pour grandir, mais nous étions tellement amoureux que nous ne voulions pas nous perdre». L'artiste a ensuite raconté comment s'était déroulé ce grand jour qui a eu lieu dans la chambre à coucher de leur maison d'Atlanta, en Géorgie. Seul un proche du couple était présent: «Nous avons trouvé une personne pour nous marier, et elle l'a fait, juste nous deux et mon cousin».

En octobre dernier, Offset lui avait demandé sa main sur scène, à Philadelphie. Il lui avait alors offert une bague ornée d'un diamant de 8 carats «J'apprécie tellement l'effort de mon mari, qui a tout de même voulu que je puisse avoir ce moment spécial dont rêvent toutes les femmes, quand il s'est mis à genoux et m'a passé la bague au doigt», précise la star enceinte de son premier enfant.

This why i name my album "Invasion of privacy" cause people will do the most to be nosey about your life .Welp fuck it . pic.twitter.com/U3uHFOT3qK— iamcardib (@iamcardib) 25 juin 2018

La demande en mariage d'Offset à Cardi B:

