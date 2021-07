Rita Ora veut pouvoir dormir sur ses deux oreilles

Victime d’un cambriolage en 2015 (qui lui a coûté 187 600 euros) alors qu’elle dormait à l’étage, Rita Ora a décidé d’assurer ses arrières. La chanteuse de 30 ans a demandé un permis pour faire installer, dans le nouvel appartement victorien qu’elle a acquis à Londres en début d’année, deux «panic rooms» où elle puisse se réfugier si nécessaire.

Deux pièces avec serrures solides et couverture de téléphonie mobile assurée. La demande, exigée en raison du classement du bâtiment, mentionne que «le succès, la renommée, la richesse et l’exposition de l’artiste au public et aux médias la laissent ouverte à des risques et intentions de sinistres inconnus».

(L'essentiel/cma)