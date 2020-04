Les œuvres du jeune Kanye West valent cher

On connaissait Yeezus rappeur, créateur de vêtements, organisateur d'offices religieux et producteur, mais on n'avait pas encore véritablement entendu parler du Kanye West peintre. Grâce au mari de sa cousine et à l'émission de PBS «Antiques Roadshow» - équivalent américain d'«Affaire conclue» - c'est chose faite.

Plusieurs œuvres réalisées par l'Américain de 42 ans quand il était au lycée ont été amenées dans le programme par son cousin par alliance pour être évaluées. «Un an environ après le décès de la mère de Kanye, en 2007, mon épouse les a reçues dans le cadre de la succession», a fait savoir l'homme. La qualité des créations a impressionné Laura Woolley, l'animatrice d'«Antiques Roadshow».

«Je crois que ce qui m'a attirée dans ces œuvres d'art, c'est que la majorité des gens ne sont certainement pas conscients du talent de Kanye en dehors de la musique. Je pense que ces pièces montrent qu'il avait une facilité extraordinaire», a-t-elle déclaré, qualifiant Kanye West d'importante figure culturelle de notre temps.

À l'époque où il a réalisé ces créations, le mari de Kim Kardashian était âgé de 17 ans et les vendait entre 12 et 15 dollars la pièce, avec des tarifs dégressifs si quelqu'un en achetait trois. Dans le programme de PBS, les œuvres de plus grande taille ont été évaluées entre 6000 et 8000 dollars, les autres entre 2000 et 7000 dollars.

